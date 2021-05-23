وزير الدفاع التركي لليونان: لا جدوى من الخطابات الاستفزازية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مخاطبا المسؤولين اليونانيين، على أنه "لا جدوى من الخطابات الاستفزازية التي يتبنونها"، وأن "الحل يأتي بالحوار".

وقال خلال زيارة لميناء صدف بمدينة اسطنبول: "المسؤولون اليونانيون يبذلون قصارى جهدهم لتخريب مسار الجهود الإيجابية المبذولة بأفعالهم وتصريحاتهم".

وأضاف: "تركيا ترغب في حل الخلافات القائمة في جزيرة قبرص وبحر إيجة عن طريق الحوار ووفقا للقانون الدولي، ونحن لن نسمح أبدا بانتهاك حقوقنا في شرق المتوسط وبحر إيجة، ولن نقبل مطلقا بأي حل يستند إلى مبدأ فرض الأمر الواقع".

وتابع: "اتهام تركيا باتباع سياسة توسعية كذب ولا أساس له، تاريخنا خال من هذه السياسات ولم نرتكب أي مجزرة بحق أحد، وعلى اليونان أن تعتمد على نفسها، لا على من يدعون حمايتها".

وأردف: "اليونان تحاول الزج بالولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي في خلافاتها مع تركيا، وهذا أمر خاطئ ولا يعود بالنفع على أحد، هذه المحاولة لا تضر أحدا سوى اليونان وشعبها".

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke ve sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmalarının imkânı yok.” pic.twitter.com/FGtNwZATIy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2021

وكشف الوزير التركي، الخميس الماضي، عن لقاء مرتقب بين مسؤولين أتراك ويونانيين يعقد الأسبوع المقبل، في إطار تدابير زيادة الثقة بين الجانبين.

المصدر: "الأناضول"