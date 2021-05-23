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إسرائيل ترفع قيود كورونا

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إسرائيل ترفع قيود كورونا
Reuters
إجراءات الحظر ضد كورونا في إسرائيل - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، إلغاء جميع التقييدات التي فرضت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بدءا من شهر يونيو المقبل.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إنه "اعتبارا من يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، سيتم رفع التقييدات، في ظل توجه المنحنى الوبائي إلى الانخفاض، والحالة الصحية العامة التي ظلت مستقرة لفترة طويلة".

وأضاف: "لن نسعى إلى تمديد القيود التي ستنتهي في الأول من يونيو المقبل.. إسرائيل عادت إلى طبيعتها.. منذ أقل من 6 أشهر، بدأنا حملة التطعيم، وبفضل العمل الممتاز لجهاز الصحة وصناديق المرضى، والمستشفيات وموظفي وزارة الصحة، وصلنا إلى أفضل حملة تطعيم في العالم".

وذكر الوزير الإسرائيلي، أن "الأرقام تشير إلى تراجع الوباء، ففي ذروة التفشي، وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 10 آلاف شخص، في حين سجلت 12 إصابة فقط، أمس السبت".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن "الالتزام بارتداء الكمامات، داخل الأماكن المغلقة، سيظل كما هو في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "المسؤولين، سيعقدون في الأسبوعين المقبلين، جلسات نقاش بشأن الكمامات".

وحسب الصحة، سيتم إلغاء القيود المفروضة على السفر، والتي تشمل الدخول والخروج من وإلى إسرائيل، مع الإشارة إلى أن "هذه القيود قد يتم تشديدها إذا استدعى الأمر ذلك".

المصدر: "موقع عرب 48"

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