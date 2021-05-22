البرازيل تسجل أكثر من 76 ألف إصابة و1899 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، السبت تسجيل 76490 إصابة بكورونا و1899 حالة وفاة بسبب الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن "عدد الحالات المؤكدة ارتفع بمقدار 76490 ويبلغ العدد الإجمالي 16 مليونا و47439 إصابة بالفيروس.

وأضافت، أن "إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 448208 حالة وفاة".

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز"