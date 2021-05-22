10 ملايين إيطالي تلقوا لقاح كورونا

تجاوزت إيطاليا رسميا، السبت، 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع تطعيم حوالي 10 ملايين شخص بالكامل، وفقا للأرقام الحكومية.

وحصل أكثر من 9.85 ملايين إيطالي على جرعتين من اللقاح، يمثلون 16.6% من السكان، كما حصل على ثلثي مجمل الجرعات إيطاليون تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وتضررت إيطاليا بشدة أوائل العام 2020 من الوباء الذي أودى بحياة 125,153 من مواطنيها، وهو أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد المملكة المتحدة (128 ألف وفاة) وقبل فرنسا (108 آلاف).

وتخفف إيطاليا بحذر تدابير الإغلاق منذ 26 إبريل الماضي بعد أشهر من القيود الصحية، فقد صارت المقاهي والمطاعم قادرة الآن على خدمة عملائها في الخارج.

ويتواصل تراجع الإصابات يومياً، إذ أبلغت السلطات، السبت، عن 125 وفاة خلال آخر 24 ساعة، وهو رقم يقل بثلاث مرات عما كانت عليه الحال قبل شهر، وقد انخفض معدل الإصابات الإيجابية من بين نحو 300 ألف اختبار تم إجراؤه في الوقت نفسه إلى 1.6%، وهو أدنى مستوى سُجل في العام 2021.

المصدر: أ ف ب