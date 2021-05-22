زيارة استكشافية.. وصول وفد ألماني كبير إلى القرم

قال برلماني في جمهورية القرم الروسية، اليوم السبت، إن وفدا كبيرا من ألمانيا وصل إلى القرم في زيارة "استكشافية".

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وفي حديث لوكالة "نوفوستي" أوضح يوري غيمبيل، رئيس اللجنة المعنية بالدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين القوميات في برلمان القرم، أن الوفد يضم 25 شخصا وأنه يزور الجمهورية ضمن برنامج "تعرف على قرم السلام بعينك.. حقائق القرم بعيدا عن مزاعم أوروبية"، وهو برنامج تم وضعه في إطار الدبلوماسية الشعبية.

وأشار غيمبيل إلى أن الوفد الألماني هو أكبر وفد أجنبي يزور القرم منذ بداية جائحة كورونا، مضيفا أن برنامج الزيارة يشمل لقاء للوفد مع رئيس برلمان الجمهورية وزيارة متحف ضحايا الاحتلال النازي لشبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول ومركز "أرتيك" للأطفال، إلى جانب مشاركة الوفد في مباراة لكرة القدم مع فريق محلي.

وأصبحت شبه جزيرة القرم (التي باتت منذ 1954 جزءا من أوكرانيا السوفيتية ثم الدولة الأوكرانية المستقبلية) جمهورية ضمن تشكيل روسيا الاتحادية بموجب نتائج الاستفتاء الذي نظم في أراضيها في مارس 2014، بعيد الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، جراء أحداث "الميدان الأوروبي" في كييف.

ولا تعترف الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا الرسمية، بالسيادة الروسية على القرم، فيما أكدت موسكو مرارا أن "مسألة القرم" تم إغلاقها نهائيا.

المصدر: "نوفوستي"