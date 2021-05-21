رئيس أوكرنيا يفرض عقوبات واسعة النطاق على كيانات روسية

وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، حيز التنفيذ، بشأن التمديد إلى أجل غير مسمى لعقوبات واسعة النطاق ضد أفراد وكيانات قانونية روسية.

ويتعلق القرار، على وجه الخصوص، بوسائل الإعلام الروسية "أن تي في، والقناة الأولى، ووكالة روسيا سيغودنيا، وقناة تي أن تي، وكذلك قناة زفيزدا".

واستهدفت العقوبات رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، ورئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الروس.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول ووقف العمليات التجارية ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا والقيود الأخرى التي ينص عليها القانون.

وفرض زيلينسكي، في مارس الماضي، عقوبات ضد المنشور الإلكتروني "لينتا.رو" ووسائل الإعلام الروسية الأخرى، وكذلك على عدد من المسؤولين الروس من بينهم النائب الأول لوزير الداخلية الروسية ألكسندر غوروفوي، وعضو مجلس الاتحاد الروسي ليودميلا ناروسوفا، وأوليغ تسيبكين، وإرينا روكافيشنيكوفا، وألكسندر كارلين، وآخرون.

المصدر: "لينتا.رو"