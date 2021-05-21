غانتس: العملية العسكرية في غزة حققت أهدافها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "العملية العسكرية على قطاع غزة حققت الأهداف التي وضعناها"، و "سنقوم بكل ما يلزم لإعادة الأمن بمنطقة غلاف غزة والحفاظ على أمننا".

وذكر غانتس في مؤتمر صحافي أن "سكان غزة يستحقون العيش بسلام وازدهار والابتعاد عن الكراهية والحرب"، مشيرا إلى "وجوب التوقف عن استخدام سكان قطاع غزة كرهينة في يد حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية الإرهابية".

واعتبر أن قواته العسكرية وأجهزة مخابراته "أظهرت قدرات استخباراتية وتنفيذية قوية في تاريخ دولة إسرائيل، وحققت جميع الأهداف التي حددتها وفرضتها".

גנץ: "תם ולא נשלם. כוחות הביטחון וצה"ל בפיקוד הרמטכ"ל הפגינו בימים האחרונים את יכולות המודיעין והביצוע העוצמתיות בתולדות מדינת ישראל. השגנו את כל היעדים שהצבנו, גבינו מחיר כבד מאוד מחמאס והחזרנו את יכולותיו שנים אחורה" pic.twitter.com/rNPVWFhWJg — כאן חדשות (@kann_news) May 21, 2021

وقال: "تحدثت مع قادة عرب تربطنا علاقات جيدة بهم وهناك فرصة لإحداث تغيير بخصوص قدرات حماس العسكرية وممنوع إغلاق هذا الباب"، مشيرا إلى "أننا يجب أن نتصرف بشكل دولي ودبلوماسي وسياسي وإلا ستذهب نتائج هذه الحملة في مهب الريح".

وأضاف غانتس: "نحن نتواجد في وضعية أمنية معقدة والعناصر الأمنية موجودة في كل أنحاء البلاد وجاهزون لكل تصور"، وقال: "ثمن العودة عن الهدوء سيكون قاسيا".

المصدر: RT