بيسكوف: لدى روسيا "قوة حقيقية" ونركز على "القوة الناعمة" لإمكانياتها العميقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأمور على ما يرام فيما يتعلق بوجود قوة حقيقية في روسيا، لكن هذا القطار المدرع يقف على مسار جانبي حاليا.

وشدد بيسكوف أمام حشد من الطلبة خلال كلمة له في منتدى "المعارف الجديدة" الأول في موسكو على ضرورة مواصلة العمل في مجال القوة الناعمة التي تملك إمكانيات عميقة.

وأضاف بيسكوف: "كل شيء على ما يرام لدينا فيما يتعلق بالقوة الحقيقية، ولكن هذا القطار المدرع، كما تعلمون، يقف على المسار الجانبي – ولا سمح الله أن يجبره أحد على التحرك من هناك".

ونوه ممثل الكرملين، بضرورة مواصلة العمل في مجال القوة الناعمة، حيث "إمكانياتنا عميقة جدا".

وأشار بيسكوف إلى أنه على الرغم من أن اللغة الروسية ليست الأكثر انتشارا في العالم، إلا أنها رغم ذلك تتمتع بإمكانيات عالية، والأهم من ذلك أنها تتمتع بثقافة غنية جدا.

وأضاف بيسكوف: "على الأرجح، لا يوجد سوى عدد قليل من الثقافات الغنية في العالم، ونحن ننتمي إلى واحدة منها".

وتابع بيسكوف، أن روسيا يجب أن تقدم نفسها للعالم بالشكل المناسب. وقال: "على الرغم من كل المواجهات الموجودة الآن ، وعلى الرغم من كل الخلافات بين الدول، يمكن القول إن اللغة الروسية تحظى بالمحبة وهناك إعجاب كبير بالثقافة الروسية وبالرياضة الروسية في كل العالم".

المصدر: نوفوستي