إغلاق مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل بشكل كامل في ظل الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الخميس، بأن مطار بن غوريون الدولي أغلق بشكل كامل في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تحويل الرحلات من مطار بن غوريون إلى مطار رامون شمال إيلات.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد قصفت منذ اليوم الأول من معركة "سيف القدس" مستوطنات غلاف غزة والقدس ومطار بن غوريون، وتل أبيب وبئر السبع وأسدود وعسقلان، بعشرات الرشقات الصاروخية، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين والأبراج السكنية والبنية التحتية لقطاع غزة.

إلى ذلك، صرح مصدر فلسطيني مطلع لـ RT بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع "الكابينت" رغم المعارضة القوية.

وأفاد المصدر بأن مصر ستعلن توقيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاتفاق أنجز وهو في طريقه للتفعيل.

وبين المصدر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على التهدئة مقابل التهدئة

المصدر: وكالات