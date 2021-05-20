ميركل: بايدن خطا خطوة نحو ألمانيا فيما يتعلق بنزاع "السيل الشمالي-2"

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خطا خطوة نحو ألمانيا فيما يتعلق بنزاع "السيل الشمالي-2".

وأشارت ميركل إلى أن "ألمانيا والولايات المتحدة تجريان محادثات لتشديد علاقاتهما الاقتصادية بعد أن ألغت إدارة بايدن العقوبات المفروضة على الشركة التي تقف وراء مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي".

وأوضحت أن "بايدن قد خطا خطوة نحونا بشأن نزاع نورد ستريم 2، حيث لدينا وجهات نظر مختلفة ولكن الآن سنتحدث عن القواسم المشتركة الضرورية فيما يتعلق بروسيا"، مؤكدة أن "الجانبين يجريان محادثات في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بتشديد تعاوننا الاقتصادي".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أنها قررت فرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG التي تشرف على مشروع "السيل الشمالي-2" الروسي للغاز، ومديرها العام ماتياس وارنيغ مع إعفائهما من تلك العقوبات فورا.

من جهته، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا القرار بأنه "خطوة بناءة"، علما بأن ألمانيا تؤكد دائما أن المشروع تجاري بحت.

المصدر: "رويترز" + RT