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محكمة هولندية تصدر حكما على كارلوس غصن

مال وأعمال

محكمة هولندية تصدر حكما على كارلوس غصن
Reuters
كارلوس غصن، أرشيف
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أمرت محكمة هولندية اليوم الخميس كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب إلى لبنان، بدفع أكثر من 6 مليون دولار لنيسان وميتسوبيشي.

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 وطلبت المحكمة من غصن سداد أجور لنيسان وميتسوبيشي بقيمة 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا "نيسان-ميتسوبيشي بي في" عام 2018.

وزعمت نيسان وميتسوبيشي، اللتان أطاحتا بغصن من منصب رئيس مجلس إدارة شركتيهما ومشروعهما المشترك بعد اعتقاله لسوء السلوك المالي في عام 2018، بأن غصن منح الأجور تعسفيا لنفسه.

المصدر: رويترز

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