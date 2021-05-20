محكمة هولندية تصدر حكما على كارلوس غصن

أمرت محكمة هولندية اليوم الخميس كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الهارب إلى لبنان، بدفع أكثر من 6 مليون دولار لنيسان وميتسوبيشي.

إقرأ المزيد

وطلبت المحكمة من غصن سداد أجور لنيسان وميتسوبيشي بقيمة 5 ملايين يورو (6.1 مليون دولار) من مشروعهما المشترك المسجل في هولندا "نيسان-ميتسوبيشي بي في" عام 2018.

وزعمت نيسان وميتسوبيشي، اللتان أطاحتا بغصن من منصب رئيس مجلس إدارة شركتيهما ومشروعهما المشترك بعد اعتقاله لسوء السلوك المالي في عام 2018، بأن غصن منح الأجور تعسفيا لنفسه.

المصدر: رويترز