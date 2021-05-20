لوكاشينكو يكشف سبب تحطم طائرة "ياك -130"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن سبب تحطم الطائرة العسكرية من طراز "ياك -130"، وسقوطها على بارانوفيتشي (بمقاطعة بريست) في 18 مايو، كان تعطل عمل كل مستويات منظومة القيادة.

وأضاف لوكاشينكو: "توقفت عن العمل كل مستويات منظومة قيادة تلك الطائرة. وهذه المستويات، 4 وهناك مستوى احتياطي خامس. كل هذه المستويات توقفت عن العمل مع بعضها خلال عدة دقائق. وبقي يعمل المستوى الخامس، الذي واصل العمل مع مشكلات جدية كبيرة، وسمح ذلك بإبعاد الطائرة عن المنازل".

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يوم أمس، أكدت وزارة الدفاع البيلاروسية وفاة طيارين جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في ضواحي مدينة بارانافيتشي بشمال غربي العاصمة مينسك.

وذكرت الوزارة أن طاقم الطائرة من طراز "ياك-130" رصد خلال تنفيذه طلعة تدريبية، عطلا فنيا، مضيفة أن الطيارين حاولا إبعاد الطائرة عن المدينة.

المصدر: وكالات