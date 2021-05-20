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بدء تدريبات روسية - صربية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب

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بدء تدريبات روسية - صربية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن التدريبات التكتيكية الروسية الصربية لمكافحة الإرهاب، بدأت في صربيا.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "شهدت صربيا افتتاح التدريبات الروسية - الصربية التكتيكية المشتركة، في مجال مكافحة الإرهاب".

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه التدريبات ستستمر حتى 25 مايو، بمشاركة وحدات المهمات الخاصة من البلدين. وذكرت الوزارة، أن الجانب الروسي قدم للمشاركة في التدريبات، حوالي 200 عسكري و 11 قطعة من المعدات الحربية.

وتابعت الوزارة: "سيتم خلال الفعالية، التدرب على الهبوط بواسطة أنظمة المظلات أربالت، وتطويق موقع تواجد تشكيل مسلح غير شرعي، والقضاء على عناصره. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تنظيم عروض توضيحية، وتدريب العسكريين الروس والصرب على الرماية من اسلحة خفيفة". 

المصدر: نوفوستي

 

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