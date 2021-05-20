قطع رؤوس 6 نزلاء في سجن غواتيمالي

نقلت وسائل إعلام محلية في غواتيمالا عن الشرطة الوطنية أن ما بين 6 إلى 10 أشخاص لقوا مصرعهم في أعمال شغب دموية في أحد سجون غواتيمالا.

وأفيد في هذا الصدد بقطع رؤوس ستة من السجناء في أعمال شغب جرت في سجن مدينة كويتز التينانغو الغواتيمالي.

وقالت صحيفة "Periodico" على موقعها في الإنترنت: "أكدت الشرطة المدنية الوطنية أن سجن مدينة كويتزالتنانغو في بلدية كانتيل شهد أعمال شغب"، مضيفة أن بعض نزلاء السجن "قطعوا رؤوس ستة آخرين في إحدى الزنزانات"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هوية الضحايا وأسباب الحادثة غير معروفة حتى الآن.

وتقول معلومات غير مؤكدة وردت في وسائل إعلام أخرى أن عدد الضحايا يصل إلى 10 أشخاص، بينهم امرأة كانت في زيارة للسجن.

وأشير بشكل خاص إلى أن هذا السجن يوجد في زنازينه أعضاء من عصابتي "مارا 18" و"سلفاتروشا" الإجراميتين.

وتضم هذه المؤسسة الإصلاحية حوالي 900 سجين، إلا أن وسائل الإعلام تقول إنها تضم ​​الآن أكثر من 2200 شخص، وهم أعضاء في عصابات إجرامية وتجار مخدرات ومشتبه بهم.

وجرى إرسال تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث للمساعدة في استعادة النظام في السجن، فيما ناشد مدافعون عن حقوق الإنسان السلطات بالعمل بشكل عاجل على استعادة السيطرة على السجن من أجل تجنب وقوع حوادث جديدة.

المصدر: نوفوستي