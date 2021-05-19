الخارجية الأمريكية: سنستخدم كل الأدوات الدبلوماسية لمنع إطلاق "السيل الشمالي-2"

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عزمها استخدام "كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة" لمنع استكمال مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقوم "بتفعيل أمن الطاقة لأوروبا"، للتصدي لما وصفته "بالسلوك المفترس" من قبل موسكو.

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ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية حول تخلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات على شركة Nord Stream 2 AG التي تدير المشروع.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الخارجية الأمريكية أحالت إلى الكونغرس تقريرا، جاء فيه أن الشركة المذكورة تمارس نشاطا "يستدعي فرض العقوبات"، لكن إدارة بايدن قررت عدم اتخاذ هذه الخطوة لاعتبارات الأمن القومي.

المصدر: "نوفوستي"