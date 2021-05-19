مقتل امرأة فلسطينية بالرصاص في الخليل

لقيت سيدة فلسطينية مصرعها بعد إطلاق الرصاص عليها قرب مدخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، وذكر شهود عيان أن مستوطنا أطلق عليها النار ووضع سلاحه بجانبها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي، أطلقت، النار على مواطنة فلسطينية، بدعوى أنها حاولت طعن مستوطنين كانوا في محطة انتظار قرب مستوطنة كريات أربع شرق الخليل.

وأفادت وكالة "وفا" بأن المستوطن ألقى سلاحه بجانبها بعد أن قتلها في محاولة لإخفاء جريمته، مدعيا بأن الفتاة كانت تحمله لتنفيذ عملية إطلاق نار، وهو ما يتناقض مع الراوية التي تحدثت عن محاولتها طعن مستوطنين تواجدوا في محطة انتظار الحافلات.

المصدر: وفا