البرازيل تسجل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، تسجيل 29916 إصابة و786 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29916، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 15.66 مليون حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 مايو 85536 حالة، وفي 15 مايو 67009، وفي 16 مايو 40941.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 786 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 436537 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 14 مايو 2211 حالة، وفي 15 مايو 2087، وفي 16 مايو 1036.

لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في البرازيل تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين نظرا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات