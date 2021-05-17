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أثار القصف الفلسطيني على مدن إسرائيلية (فيديو)

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أثار القصف الفلسطيني على مدن إسرائيلية (فيديو)
أثار القصف الفلسطيني على مدن إسرائيلية
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أظهرت فيديوهات وصور تداولها نشطاء حجم الدمار الذي حل بمدن إسرائيلية تعرضت للقصف بصواريخ المقاومة الفلسطينية.

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وتظهر المشاهد سيارات إسرائيلية تحترق، ودمارا كبيرا في المكان، إضافة إلى نيران مشتعلة تحاول فرق الإطفاء ومواطنون إسرائيليون إطفاءها.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن استهداف أسدود وعسقلان وبئر السبع وسديروت وقاعدة رعيم، بدفعة صاروخية كبيرة، مشيرة إلى أن الصواريخ الأخيرة كانت ردا على مجزرة إسرائيل بحق المدنيين ليلا في غزة، والاعتداء على أهالي الشيخ جراح.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية منذ بداية التصعيد.

أثار القصف الفلسطيني على مدن إسرائيلية (فيديو)صواريخ تضرب مبنيين بشكل مباشر في أسدود

المصدر: RT

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