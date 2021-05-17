"سرايا القدس" تستهدف هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة

أعلنت "سرايا القدس" أنها قصف اليوم الاثنين، هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق، أن دوي انفجار كبير سمع في "هرتسيليا" شمال تل أبيب.

كذلك أطلقت"سرايا القدس" رشقة صاروخية مكثفة على مدينة أسدود، وقد خلفت إصابات مباشرة لمباني وأحدث خسائر مادية فيها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قصفت "كتائب القسام" مستوطنة عسقلان برشقة صاروخية، قالت إنها رد على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

كما قصفت موقع "كيسوفيم" برشقة صاروخية، ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.

المصدر: RT