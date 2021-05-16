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مصادر طبية إسرائيلية: ارتفاع عدد جرحى حادث الانهيار بالكنيس إلى 213 مصابا منهم 15 في حالة حرجة

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران

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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران
Reuters Mike Blake
جهاز رصد الزلازل
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أفاد مراسل RT بأن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وفي 18 نيسان الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة بمحافظة بوشهر الإيرانية.

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وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وشعرت به محافظات بوشهر وخوزستان وفارس جنوب البلاد.

وأدى الزلزال حينها إلى أضرار جزئية في حقل "كجساران" النفطي في الجنوب الإيراني.

 

 

المصدر: RT

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