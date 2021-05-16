أردوغان لروحاني: تركيا أبدت رد فعلها بأشد طريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "تركيا أبدت رد فعلها بأشد طريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين".

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ورأى رجب طيب أردوغان أنه "على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين".

وتوجه أردوغان للرئيس الإيراني قائلا: "على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين".

المصدر: "الأناضول"