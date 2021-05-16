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أردوغان لروحاني: تركيا أبدت رد فعلها بأشد طريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين

أخبار العالم

أردوغان لروحاني: تركيا أبدت رد فعلها بأشد طريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "تركيا أبدت رد فعلها بأشد طريقة على اعتداءات إسرائيل وظلمها في فلسطين".

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ورأى رجب طيب أردوغان أنه "على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين".

وتوجه أردوغان للرئيس الإيراني قائلا: "على العالم الإسلامي انتهاج الوحدة في الخطاب والعمل بشأن فلسطين".

المصدر: "الأناضول"

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