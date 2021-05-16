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رويترز: البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقر استخبارات "حماس" بشمال قطاع غزة

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقر استخبارات
Reuters
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف اليوم الأحد، الأصول العسكرية في مقر استخبارات تابع لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة.

وأضاف الجيش في صفحته على "تويتر"، أن القصف ألحق أضرارا كبيرة  بالبنية التحتية المركزية لحركة "حماس".

المصدر: RT

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