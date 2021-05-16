الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقر استخبارات "حماس" بشمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف اليوم الأحد، الأصول العسكرية في مقر استخبارات تابع لحركة "حماس" في شمال قطاع غزة.

We struck military assets in Hamas' intelligence HQ in northern Gaza, significantly harming the terrorist organization's central infrastructure. — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

وأضاف الجيش في صفحته على "تويتر"، أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية المركزية لحركة "حماس".

المصدر: RT