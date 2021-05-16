الهند تسجل أكثر من 4000 وفاة يومية بكورونا

سجلت الهند زيادة أقل في عدد الإصابات اليومية بكورونا لليوم الثالث على التوالي، لكن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية كان أعلى من 4 آلاف حالة، وبلغ مجموعها في البلاد 270 ألفا.

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وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 4077 حالة وفاة جديدة، بينما بلغت الإصابات المسجلة خلال آخر 24 ساعة 311170 إصابة، وهذا يعد أقل زيادة في الإصابات اليومية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وبدأت الموجة الثانية الضخمة من الإصابات في الهند في فبراير الماضي، مما زاد من الضغوط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

وتراجعت الإصابات بشكل مطرد في الولايات الهندية التي تعرضت لزيادة مبدئية في الإصابات، مثل ولاية مهاراشترا، أغني ولايات الهند، وولاية دلهي الشمالية، بعد فرض عمليات إغلاق صارمة.

وقال مسؤولو الصحة الاتحاديون أمس السبت، إن إجمالي معدل الحالات الإيجابية لكل اختبار تراجع إلى 19.8 في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن كان 21.9 في المئة في الأسبوع السابق، مما أثار آمالا في أن الإصابات اليومية بدأت في الاستقرار.

لكن تم تسجيل زيادات في الإصابات في ولايات مثل تاميل نادو في الجنوب، وفي المناطق الريفية.

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المسؤولين على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة، مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

المصدر: رويترز