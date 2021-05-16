الصين تلقح 12.4 مليون شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصين أن نحو 12.4 مليون شخص فيها خضعوا خلال يوم أمس السبت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد الفيروس التاجي التي استخدمت في البلاد أصبح بذلك 392 مليونا و99 ألفا.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية في البر الرئيسي الصيني، وكلها في مقاطعة لياونينغ، بالإضافة إلى 14 حالة إصابة جديدة وافدة.

المصدر: رويترز + شينخوا