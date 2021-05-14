مودي: الهند "في حالة حرب" ضد وباء كورونا

دق رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، جرس إنذار بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في أرياف البلاد الشاسعة، وقال إن حكومته "في حالة حرب" ضد الوباء.

وقال مودي مخاطبا مجموعة من المزارعين في مؤتمر افتراضي "الوباء يصل إلى المناطق الريفية بسرعة كبيرة، أريد أن أحذر جميع المزارعين مرة أخرى وجميع من يعيشون في القرى من كورونا".

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند، بحسب آخر البيانات الصادرة اليوم الجمعة، 24 مليون إصابة، فيما تم تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 262317 حتى الآن.

المصدر: رويترز