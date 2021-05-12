ألمانيا.. إقرار قانون تحقيق "الحياد الكربوني" بحلول عام 2045

أقرت ألمانيا قانونا ينص على تحقيق البلاد هدف "الحياد الكربوني" بحلول 2045، ويحدد كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها سنويا لكل قطاع.

وتعتزم ألمانيا تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة 65% بحلول 2030، مقارنة مع 1990، بعدما كان الهدف 55% سابقا، ثم بنسبة 88% بحلول 2040، مع رغبة في بلوغ الحياد الكربوني سنة 2045.

وترى الأحزاب البيئية أن هذه الأهداف غير كافية، منددة بغياب التدابير الملموسة.

ومن المزمع إحالة خريطة الطريق المناخية الجديدة إلى البرلمان.

ونظم ناشطون مناخيون تحركات عدة للمطالبة بقانون أكثر طموحا.

وقالت وزيرة البيئة سفينيا شولتزه: "إذا لم تبلغوا الهدف كما الحال حاليا مع قطاع البناء، عليكم أن تعوضوا تأخيركم فورا".

المصدر: "أ ف ب"