البرازيل..2311 وفاة و72715 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 2311 وفاة و72715 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 425540، فيما عدد الإصابات 15.3 مليون تقريبا.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 889 وفاة و25200 إصابة بالفيروس.

وتأتي البرازيل بالمرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: "رويترز" + RT