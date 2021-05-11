فرنسا.. استمرار تراجع إصابات كورونا الجديدة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المرضى المصابين بكورونا في المستشفيات انخفض الثلاثاء، وأن أعداد الإصابات بالفيروس تزيد بوتيرة هي الأبطأ منذ يونيو 2020.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في تصريح لقناة "فرانس 2"، إن "مؤشرات كوفيد-19 أظهرت أن الوضع يتحسن، وأن الاتجاه لانخفاض الأعداد واضح.. أنا متأهب ومتفائل".

وأضاف: "الحكومة تأمل كذلك في أن تساعد حملة التطعيم المكثفة في السيطرة على الوباء".

وسجلت الوزارة 4743 شخصا في المجمل بوحدات العناية المركزة، بانخفاض 127 شخصا وهو الانخفاض الثامن على التوالي، كما تراجع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المستشفيات لليوم الثامن على التوالي، منخفضا بواقع 638 إلى 25028.

وسجلت فرنسا 19791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 5.8 مليون.

المصدر: "رويترز"