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تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي

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تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي
Reuters
تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي
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سحبت تركيا دعوة وجهتها لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز لحضور "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" المقرر في يونيو المقبل.

وحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، سحبت تركيا الدعوة التي وجهتها إلى الجانب الإسرائيلي عبر سفارتها في تل أبيب.

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وأفادت الوكالة التركية بأنه تبين أن سبب إلغاء الدعوة هو "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة".

يشار أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل.

المصدر: وكالات

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