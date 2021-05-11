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مكتب رئيس الحكومة الإيطالية: لسنا بصدد اقتراح دفع أموال لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين

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مكتب رئيس الحكومة الإيطالية: لسنا بصدد اقتراح دفع أموال لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين
Reuters GUGLIELMO MANGIAPANE
العلم الإيطالي وعلم الاتحاد الأوروبي
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أكد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، أن بلاده "ليست بصدد اقتراح أن يدفع الاتحاد الأوروبي أموالا لليبيا نظير وقف تدفق المهاجرين".

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وجاء ذلك نفيا لتقارير أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن موظف في مكتب ماريو دراجي قوله: "لا توجد مبادرة في الوقت الراهن فيما يتعلق بإبرام اتفاق مماثل للذي أبرم مع تركيا".

وأشار الموظف إلى أن الحكومة الإيطالية ترى أن "على الاتحاد الأوروبي أن يولي اهتماما أكبر بالوضع في جنوب البحر المتوسط، وأن يكون مستعدا لتقديم الدعم المالي لجميع الدول الإفريقية المعنية بتدفق اللاجئين".

المصدر: "رويترز"

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