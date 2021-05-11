لافروف يتحدث عن التحضير للقاء محتمل بين بوتين وبايدن

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تسعى لتضييق جدول أعمال الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن مسألة الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في باكو: "الحوار، بالطبع، ضروري. خاصة في الظروف التي دمرت فيها واشنطن بشكل مستمر جميع آليات الحد من التسلح، حاليا بقيت معاهدة ستارت 3".

وتابع لافروف القول: "أوضحنا لزملائنا الأمريكيين ضرورة وجدوى اتخاذ قرار بشأن جدول الأعمال. نحن نقترح النظر في كل عوامل المشاكل في مجال الاستقرار الاستراتيجي دون استثناء، وفي جميع الأنظمة دون استثناء - الهجومية والدفاعية على حد سواء، والتي لها تأثير مباشر على هذا الاستقرار الاستراتيجي".

ونوه لافروف، بأن موسكو قدمت مقترحاتها حول ذلك في العام الأخير من عهد الرئيس دونالد ترامب، وتم تأكيد ذلك بعد تولي بادين الرئاسة.

وقال لافروف: "ننتظر رد فعل، على الرغم من أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرغب في تضييق جدول أعمال المناقشة حول الاستقرار الاستراتيجي بشكل كبير، وعدم إدراج في إطار المفاوضات كافة العوامل التي لها تأثير كبير على الوضع الحالي في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن بايدن اقترح على بوتين عقد اجتماع قمة هذا الصيف في إحدى الدول الأوروبية لبحث القضايا المتراكمة في العلاقات الثنائية. وذكر الكرملين أنه تجري مناقشة موعد محتمل للاجتماع. وقال بايدن إنه يأمل في لقاء بوتين في يونيو حزيران.