 
مباشر

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز بمواصلة استهداف النشطاء

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوعز بمواصلة استهداف النشطاء
Reuters CORINNA KERN
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qddx

أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة استهداف نشطاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

إقرأ المزيد
إسرائيل تستدعي 5 آلاف عنصر احتياط ووزير الدفاع يوعز بمواصلة قصف غزة
إسرائيل تستدعي 5 آلاف عنصر احتياط ووزير الدفاع يوعز بمواصلة قصف غزة

ووفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" فإن "كوخافي ترأس جلسة لتقييم الوضع العام، وأوعز في ختامها بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة للجهاد الإسلامي وحماس، وتوسيع الغارات لتطال أهداف إرهابية أخرى".

ونقل أدرعي عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إنه "يجب مواصلة استهداف نشطاء حماس والجهاد"، كما أمر كوخافي بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات بالإضافة الى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات والجو.

وقرر كوخافي تعليق تمرين "عربات النار" العسكري للأسبوع القادم لتتم إعادة دراسة الموضوع لاحقا.

وقال رئيس الأركان إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة وتصميم لاعادة الأمن لسكان الجنوب، وأنه يجب على كافة مقرات القيادة الاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية.

المصدر:RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا