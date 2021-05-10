جنوب إفريقيا.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بحادث سير

لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بحادث اصطدام صهريج لنقل الوقود بعدة سيارات في جنوب إفريقيا.

وذكرت قناة "نيوز 24" المحلية أنه "بعد الاصطدام، اندلع حريق في عدة سيارات بينها ناقلة الوقود، مما أدى إلى انفجارها".

وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف الإقليمية كوازولو ناتال، إن "رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء معظم حريق الانفجار وتم إخماد معظم الحريق، ولكن الدخان لا يزال يتصاعد من ناقلة الوقود".

وأضاف: "تبين للأسف مقتل 7 أشخاص في هذا الحادث".



المصدر: وكالات