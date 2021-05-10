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طهران تعلق على مصادرة البحرية الأمريكية شحنة أسلحة في بحر العرب

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طهران تعلق على مصادرة البحرية الأمريكية شحنة أسلحة في بحر العرب
Reuters U.S. Navy Forces Central Command
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نفت طهران أن تكون لها أي صلة بشحنة سلاح مجهولة الوجهة أعلنت البحرية الأمريكية أمس أنها صادرتها في بحر العرب قبل أيام.

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وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين اليوم الاثنين تعليقا على الحادث والتقارير التي تتحدث عن تورط طهران فيه: "لا يوجد لإيران سوى وجود دبلوماسي في اليمن وهذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق".

ولم تحدد البحرية الأمريكية المكان الذي تعتقد أن الشحنة جاءت منه، فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن الأسلحة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى تم اعتراضها وكانت في طريقها للحوثيين.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحقيقات لا تزال جارية: "بناء على مقابلات مع الطاقم والمواد التي تمت مصادرتها على متن السفينة، توصل البحارة إلى أن السفينة جاءت من إيران".

المصدر: RT + وكالات

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