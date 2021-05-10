بوريل: الوضع مع روسيا لا يتحسن

قال مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن موضوع العلاقات مع روسيا مدرج على جدول الأعمال، وإن حالة هذه القضية "لا تتحسن".

وأضاف بوريل، قبل بدء الاجتماع المباشر لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سنقوم بمناقشة الوضع مع روسيا. الوضع لا يتحسن".

في 30 أبريل، نشرت الخارجية الروسية قائمة بثمانية مواطنين من الاتحاد الأوروبي، تم منعهم من دخول روسيا. وتشمل القائمة، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وكذلك نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم الأوروبية والشفافية فيرا يوروفا.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة، جاءت ردا على الإجراءات التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي يومي 2 و 22 مارس على ستة مواطنين روس.

وأثارت هذه الخطوة الروسية، امتعاض واحتجاج الاتحاد الأوروبي الذي وصفها بعديمة الأساس، وشدد على حقه في الرد عليها.

المصدر: نوفوستي