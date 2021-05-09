وسائل إعلام إسرائيلية: تقرير سري وراء تأجيل مناقشة إخلاء منازل الشيخ جراح في القدس

كشف موقع "واللا" العبري يوم الأحد عن الأسباب التي دفعت محكمة إسرائيلية لتأجيل مناقشة قضية إخلاء عائلات فلسطينية منازلها في حي الشيخ جراح، والتي كانت مقررة الاثنين.

ونقل "واللا" عن مصادر أمنية قولها إن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيت أرسل تقريرا سريا إلى المحكمة العليا تمحور حول تقديرات الموقف من قبل الأجهزة الأمنية التي تشمل الشاباك والشرطة والاستخبارات في الجيش ومجلس الأمن القومي.

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وتشير تقديرات تلك الجهات إلى أن "إجلاء السكان الفلسطينيين من الشيخ جراح سيشعل المنطقة وقد يؤدي إلى التصعيد".

وفي وقت سابق الأحد أجّلت المحكمة البت في إخلاء منازل أهالي حي الشيخ جراح، وقالت مصادر محلية إن القاضي يتسحاق عميت قرر تأجيل جلسة المحكمة التي كانت مقررة يوم الاثنين، وستعقد جلسة تالية في غضون شهر.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عبرية إن أعضاء "الكنيست" من حزب "الصهيونية الدينية" يعتزمون إجراء جولة يوم الاثنين في حي الشيخ جراح.

وتهدد سلطات الاحتلال 28 عائلة في الشيخ جراح بترحيلها عن منازلها لصالح جمعيات يهودية تسعى لإقامة حي استيطاني كبير في المنطقة والاستيلاء على المنازل المذكورة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية