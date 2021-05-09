إصابة 10 مظليين أمريكيين بإنزال فاشل في إستونيا

نقل 10 مظليين أمريكيين إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح طفيفة أثناء عملية إنزال غير موفقة نفذها مئات من زملائهم ضمن تدريبات عسكرية في إستونيا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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وقالت صحيفة "بوستيميس" الإستونية إن حوالي 800 جندي من الفرقة 82 لقوات المظلات الأمريكية تم نقلهم جوا من قاعدة "فورت بريغ" في ولاية كارولاينا الشمالية إلى مطار "نورمسي" ليلة السبت الماضي، وذلك ضمن إطار تدريبات "سويفت ريسبونس" الجارية في الأراضي الإستونية.

وأكد مارك نيلور رئيس المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في تالين وقوع الحادث، مشيرا إلى أن ما حدث يعد جانبا عاديا من العمليات من هذا النوع.

وأضاف أن لا شيء يهدد حياة الجنود الأمريكيين وأن غالبية الجنود المصابين قد عادوا إلى أداء وظائفهم.

وانطلقت تدريبات "سويفت ريسبونس" في 5 مايو لتستغرق 10 أيام، بمشاركة نحو 2500 عسكري إستوني وأمريكي وبريطاني.

كما من المتوقع أن تشارك فيها أيضا أكثر من 20 طائرة و25 مروحية، وأن تتدرب قوات الدول الثلاث على الدفاع عن أراضي إستونيا في حال تعرضها لاعتداء عسكري.

المصدر: "نوفوستي"