باشينيان يؤكد الحاجة لإدارة "العداء مع الأتراك" - فيديو

أكد القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال لقائه سكان مدينة مارتوني بمنطقة جيغاركونيك في البلاد، أنه ينبغي إدارة "العداء مع الأتراك".

وقال: "أريد أن أتحدث عن العداء مرة أخرى. لا أعرف من ألقى هذا الموضوع بشكل مصطنع. زعم أنهم اخترعوا السؤال.. هل نحن أعداء مع الأتراك أم لا؟.. بالطبع، نحن أعداء مع الأتراك، ليس لأن شخصا ما تحدث عن ذلك، ولكن يجب أن يكون هذا قابلا للإدارة".

وأضاف: "لن نسمح بأن تصبح العداوة الإقليمية خارجة عن السيطرة. وقسما بضحايانا أبناء وطننا، يجب أن نترك للأطفال منطقة مسالمة ومستقرة ويجب أن تكون العداوة تحت السيطرة".

وتابع: "بخلاف ذلك، قد يواجه المرء كارثة ليس فقط على أرمينيا، ولكن أيضا على المنطقة ككل".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا، فالحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1993 بمبادرة من أنقرة.

وتعود العلاقات المتوترة بين البلدين إلى عدة أسباب منها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في حرب إقليم قره باغ، ورد تركيا الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، خلال حقبة الإمبراطورية العثمانية.

المصدر: "نوفوستي"