إيطاليا تسجل 139 وفاة ونحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا مجددا إلى ما دون العشرة آلاف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد عن تسجيل 139 وفاة و8292 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 224 وفاة و10176 إصابة في اليوم السابق، فيما تماثل 14416 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

وسجلت في إيطاليا إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و111210 إصابات، منها 122833 حالة وفاة و383854 حالة نشطة.

المصدر: RT + رويترز