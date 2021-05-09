جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تواجه طوفانا جديدا من المهاجرين

وصلت تسعة مراكب تقل مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا اليوم الأحد، وقال مسؤولون إنه من المتوقع وصول المزيد منها مع تحسن الطقس.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن نحو 1200 شخص نزلوا من السفن في لامبيدوزا، إحدى نقاط الوصول الرئيسية لمن يحاولون عبور البحر المتوسط ​​إلى أوروبا.

وقال توتو مارتيلو رئيس بلدية لامبيدوزا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (راي) "يتجدد وصول المهاجرين مع تحسن الطقس... نحن بحاجة إلى استئناف المناقشات بشأن قضية الهجرة".

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن حوالي 11 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية في الفترة من بداية عام 2021 إلى السابع من مايو، مقارنة بعدد 4105 مهاجرين في نفس الفترة من العام السابق.

ولا تزال الأرقام الإجمالية أقل من المسجلة في عام 2015 عندما عبر مئات الألوف من المهاجرين البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا. وكثير منهم يفرون من الفقر والصراع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا رئيس الوزراء ماريو دراجي إلى معالجة هذه القضية.

وكتب على "تويتر" قائلا "مع مواجهة ملايين الإيطاليين الصعوبات، لا يمكننا رعاية آلاف المهاجرين غير الشرعيين".

وقالت الوكالة إن نحو 400 مهاجر من جنسيات مختلفة نزلوا اليوم من أحد مراكب الصيد.

المصدر: رويترز