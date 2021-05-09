البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف في القدس

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى إنهاء العنف في القدس، وطالب الأطراف بالبحث عن حلول من أجل احترام الهوية متعددة الثقافات للمدينة المقدسة.

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وقال للزوار الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما "العنف يولد العنف، فأوقفوا الاشتباكات".

وكانت اشتباكات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس أمس السبت، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة القدر.

المصدر: رويترز