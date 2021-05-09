مقتل 15 شخصا في عملية بحث عن الذهب في غينيا

أعلنت حكومة غينيا اليوم الأحد أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء انزلاق تربة في منجم ذهب شمال شرقي البلاد.

وأشارت الحكومة إلى أن الحادث المأساوي وقع أمس السبت في محافظة سيغويري الغنية بالذهب، مؤكدة أنها أطلقت تحقيقا في ملابساته.

ونقلت "بي بي سي" عن مسؤول محلي في الصليب الأحمر قوله إن هناك امرأتين بين القتلى، مرجحا أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وتوجد في سيغويري العديد من المناجم الضيقة غير المشروعة ويواجه العاملون فيها مخاطر ملموسة.

المصدر: بي بي سي