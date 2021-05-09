"الفوج الخالد" يسير في بكين

قال دميتري لوكيانتسيف المستشار بالسفارة الروسية في الصين، إن حوالي 350 شخصا شاركوا في فعالية "الفوج الخالد" التي جرت اليوم الأحد في مجمع معارض بكين.

وذكر المستشار في حديث للصحفيين، أن عدد المشاركين تجاوز التوقعات بشكل كبير.

ونوه لوكيانتسيف، بأن المشاركين في الفعالية تجمعوا في الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (04:30 بتوقيت موسكو)، في الموكب مع صور لأبطالهم بأيديهم بالقرب من المبنى الرئيسي لمعرض بكين.

وأشار لوكيانتسيف إلى أنه شارك في العالية مواطنون روس وكذلك من الصين وبلدان رابطة الدول المستقلة وبعض الدول الأخرى.

وقال لوكيانتسيف، للصحفيين إن "موقف السلطات الصينية من فعالية الفوج الخالد، في غاية الإيجابية، وتنظر إليه كعنصر من عناصر انتصارنا المشترك على الفاشية والعسكرية اليابانية".

وترمز مسيرة "الفوج الخالد" التي يحمل المشاركون فيها صورا لذويهم ممن حاربوا في جبهات الحرب الوطنية العظمى وضحوا بحياتهم في معارك القتال، أو عملوا ليلا ونهارا في المصانع، إلى متانة الروابط بين الأجيال ووفاء الأحفاد لأجدادهم.

المصدر: نوفوستي