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روحاني: تم الاتفاق على رفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران

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روحاني: تم الاتفاق على رفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه "تم الاتفاق على رفع كافة العقوبات تقريبا عن طهران"، مشيرا إلى أن "مفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل".

وخلال اجتماع بمسؤولين في وزارة الصحة، قال روحاني: "يدرك الأمريكيون والأوروبيون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة للاتفاق النووي، وأعلنوا عن ذلك بكل صراحة".

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وقال: "تم الاتفاق على رفع كافة العقوبات تقريبا، ومفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل. نتطلع إلى رفع العقوبات قبل نهاية عمر الحكومة الحالية".

وتابع: "فرض العدو عقوبات واسعة النطاق على بلادنا بهدف جعل إيران تعاني من المجاعة والفوضى، ولكن بجهود المسؤولين في البلاد وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الذي حدث والضغط على المواطن، لم نسمح بحدوث مجاعة في البلاد".

 

المصدر: RT

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