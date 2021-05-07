بلينكن يعترف بأن "بعض" التصرفات الأمريكية قوضت النظام العالمي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم إن بعض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلاده في السنوات الأخيرة، قوضت النظام العالمي القائم على القواعد.

وأضاف بلينكن، في الأمم المتحدة: "أعلم أن بعض أفعالنا في السنوات الأخيرة قوضت النظام العالمي القائم على القواعد، وجعلت الدول الأخرى تتساءل عن مدى التزامنا به".

ونوه الوزير، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، استعرضت أمام العالم استعدادها للتعاون في نطاق المؤسسات المتعددة الأطراف.

وكمثال على ذلك، استشهد الوزير الأمريكي بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ وانضمامها من جديد إلى منظمة الصحة العالمية.

المصدر: نوفوستي