بريطانيا تعلن: الطفرة الهندية من كورونا "مصدر قلق"

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا أن سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند تعتبر "مصدرا للقلق"، بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس هذا الأسبوع.

وقالت إن متغير كوفيد-19 المعروف باسم B1617.2، يثير احتمالية حدوث تصعيد في الاستجابة، بما في ذلك زيادة الاختبارات في النقاط الساخنة للحد من انتقال العدوى، مشيرة إلى أن زادت حالات الإصابة بالطفرة الهندية إلى 520 من 202 خلال الأسبوع الماضي وتقريبا نصف الحالات تتعلق بالسفر أو الاتصال بمسافر.

وأوضحت أن حالات الإصابة هذه تنتشر في جميع أنحاء البلاد ولكن الغالبية تقع في منطقتين بشكل رئيسي هي بولتون ولندن.

وهذه السلالة هي واحدة من ثلاثة متغيرات ذات صلة عثر عليها لأول مرة في الهند والتي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وتم تصنيفها على أنها "قيد التحقيق" بواسطة هيئة الصحة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تكشف فيه الحكومة عن الوجهات السياحية التي لا تستلزم الحجر الصحي مع الرفع المتوقع للحظر المفروض على العطلات الأجنبية اعتبارا من 17 مايو.

المصدر: "سكاي نيوز"