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غينسبورغ يتحدث عن الجمع بين "سبوتنيك لايت" ولقاحات أخرى

الصحة

غينسبورغ يتحدث عن الجمع بين
Sputnik
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قال رئيس مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إنه يمكن استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" للتطعيم الأولي وإعادة التطعيم وزيادة الفعالية عند دمجه مع لقاحات أخرى.

وأضاف العالم الروسي المعروف: "سبوتنيك لايت، هو أداة جيدة لكل من التطعيم الأولي، ولإعادة التطعيم، ولزيادة الفعالية عندما يتم استخدامه مع لقاحات أخرى".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الروسية، ومركز "غاماليا"، وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عن تسجيل لقاح سبوتنيك لايت الأحادي المكون، لاستخدامه ضد عدوى فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن "سبوتنيك V" ليس عقارا واحدا، بل عبارة عن منصة لقاح.

وذكر أن "سبوتنيك V"، يستخدم في روسيا، بينما سيتم تصدير "سبوتنيك لايت" إلى الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي

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