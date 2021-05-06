فاوتشي: لدينا التزام أخلاقي بالمساعدة في الاستجابة العالمية لجائحة كورونا

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لديها "التزام أخلاقي" لمشاركة لقاحات وإمدادات فيروس كورونا مع جميع دول العالم وإنهاء الوباء.

وكشف فاوتشي أنه يدعم التنازل عن براءات اختراع اللقاحات حتى تتمكن الدول الأخرى من إنتاج نسخ عامة من اللقاحات، قائلا: "أنا لست ضد أي شيء يمكن أن يؤمن وصول اللقاحات إلى الأفراد في العالم النامي".

وأضاف: "أشعر أنه لدينا التزاما أخلاقيا كدولة غنية لوضع قواتنا ومواردنا لمساعدة أولئك الذين سيموتون لأنهم ولدوا في أحد البلدان"، مشيرا إلى أن "الإعفاءات من براءات الاختراع يمكن أن تأتي جنبا إلى جنب مع المساعدة الفورية من الشركات المصنعة والبلدان ذات الدخل المرتفع".

وقال بادين في وقت سابق يوم الأربعاء أنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

هذا ومنعت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حتى الآن المفاوضات في منظمة التجارة العالمية حول اقتراح تقوده الهند وجنوب إفريقيا من شأنه التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: "بوليتيكو" + "رويترز"