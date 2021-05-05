رئيس الأركان الأمريكي يحذر من حقبة "من عدم الاستقرار العالمي"

حذر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، من أن العالم قد يدخل في حقبة من "عدم الاستقرار على الصعيد الدولي، مع تنامي قوة الصين وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وفي خطاب ألقاه بجامعة هاوارد، قال الجنرال ميلي: "نحن مقبلون على فترة يحتمل أن تشهد حالة من عدم الاستقرار على الصعيد الدولي".

وأضاف أن "تنامي قوة الصين يحدث تغييرا في الوضع الراهن بعد عقود كانت فيها الولايات المتحدة بشكل أساسي القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية العالمية بلا منازع".

وحذر من أن "التغير الجيوسياسي بات مصحوبا بالابتكار التكنولوجي في أجهزة الروبوت والأسلحة التي تفوق سرعة الصوت والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات"، مضيفا أنها تقنيات "تخريبية على نحو غير اعتيادي وقد تكون حاسمة في إدارة الحروب".

المصدر: "رويترز"















