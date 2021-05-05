طوكيو تدعو "G7" إلى صياغة "نهج توافقي" مع روسيا

دعا وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، في اجتماع وزراء خارجية دول "G7"، إلى ضرورة العمل على صياغة "نهج توافقي" مع روسيا، وأعرب عن قلقه بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالصين.

وقال موتيجي إن محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي، وكذلك فيما يتعلق بالوضع حول تايوان، ومشكلة حقوق الإنسان في مقاطعة شينجيانغ ذاتية الحكم التي تقطنها أقلية الإيغور المسلمة "تثير قلقا بالغا".

وبحث الوزراء خلال الاجتماع القضايا الإقليمية على وجه الخصوص، حيث وصفت بريطانيا تصرفات روسيا قرب الحدود الأوكرانية بـ "الضارة".

ويعقد وزراء خارجية الدول السبع الكبرى اجتماعا من 3 إلى 5 مايو في لندن استعدادا لقمة يونيو المقبل.

وبالإضافة إلى وزراء خارجية مجموعة "G7"، يحضر الاجتماع ضيوف مدعوون يمثلون الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

المصدر: نوفوستي